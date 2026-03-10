È stato colpito da un'auto mentre si trovava a bordo di un monopattino. Un uomo di 47 anni è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu: ha riportato un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a San Michele a Cagliari.

L'automobilista dopo aver urtato il monopattino si è fermato per soccorrere il 47enne. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale.

I medici mantengono riservata la prognosi. La polizia locale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Stando alle prime informazioni l’urto si è verificato mentre l’auto effettuava una svolta e il monopattino viaggiava sulla pista ciclabile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata