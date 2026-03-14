Sono più di 1600 le persone aiutate ogni giorno a Cagliari dalla Croce Rossa.

«Anche qui c’è una forte necessità di aiuto sotto il profilo sociale e sanitario», ha spiegato Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, presente nel capoluogo questa mattina per un incontro con il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini.

«A Cagliari siamo presenti, in collaborazione con il Comune, nelle attività di strada tutti i giorni dell’anno», ha aggiunto Valastro. «La richiesta di servizi sanitari di base è molto alta e il nostro impegno è rivolto soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione, che chiedono anche beni di prima necessità».

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