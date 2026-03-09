Rivoluzione del traffico a Cagliari tra via Porcell, via Fiume e via Anfiteatro per motivi di sicurezza. Da martedì 10 marzo, alle 8 del mattino, scatteranno le nuove disposizioni temporanee alla circolazione. La decisione del Comune arriva per il pericolo di caduta calcinacci dagli edifici che mettevano a rischio la pubblica e privata incolumità.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, è stata disposta la chiusura al traffico e alla sosta di via Giovanni Porcell, nel tratto tra via Ospedale e l’area parcheggi riservata ai residenti. Stop al traffico anche in via Fiume. Cambia anche la circolazione in via Anfiteatro, che diventa a senso unico nel tratto tra via Ospedale e via Giussani, con direzione da via Ospedale verso via Giussani. Nello stesso tratto viene inoltre introdotto il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, ad eccezione dell’area parcheggi accanto al Palazzo delle Scienze.

Ma le modifiche alla viabilità non finiscono qui: in via Porcell, nel tratto tra via Fiume e i parcheggi dei residenti, verrà istituito il doppio senso di marcia; chi percorre via dei Genovesi dovrà svoltare a sinistra verso via Santa Croce, salvo chi deve accedere al parcheggio dei residenti; chi esce dal parcheggio accanto al Palazzo delle Scienze dovrà svoltare obbligatoriamente a destra in via Anfiteatro; in via Fra Nicola da Gesturi sarà obbligatoria la svolta a sinistra verso via Anfiteatro; all’incrocio tra via Anfiteatro e via Giussani sarà installato uno stop.

Le modifiche resteranno in vigore fino a quando non sarà eliminato il rischio di caduta di calcinacci dagli edifici della zona. Il provvedimento è stato adottato a seguito della chiusura precauzionale della via Porcell lo scorso venerdì 6 marzo.

(Unioneonline/v.f.)

