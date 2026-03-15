Cammino di Bonaria: benedette due nuove pietre Siste viatorLa prima è stata posata a Olbia, la seconda a Enas
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Nuovi passi nel Cammino di Bonaria: ieri sono state posate due nuove Siste viator lungo un tratto del percorso di oltre 350 chilometri di itinerario spirituale e culturale che collega la Basilica di San Simplicio a Olbia alla basilica di Bonaria a Cagliari.
Le due nuove pietre di granito bianco, che invitano i pellegrini a un momento di meditazione, sono state benedette dal parroco don Angelo Maioli: una nella prima tappa del Cammino, nella rotonda di Sa murighessa a Olbia. L'altra a Enas, frazione del comune di Loiri Porto San Paolo, dove è stato posizionato anche il timbro con il quale i pellegrini possono obliterare la propria credenziale del Cammino, durante il passaggio verso la tappa di Berchiddeddu.
Alla cerimonia per la posa delle pietre di sosta hanno partecipato il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, il consigliere comunale di Olbia, Salvatore Sini e il presidente del Cammino di Bonaria, Antonello Menne. Quest’ultimo ha sottolineato il fondamentale ruolo delle comunità locali, attraverso l’accoglienza e il dialogo, per la buona riuscita del Cammino.