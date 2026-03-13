Da tempo era diventato un vero e proprio svuota-cantine illegale. Un’apixedda che ritirava rifiuti su richiesta e non in regola con le necessarie autorizzazioni.

Ad incastrare l’uomo - proprietario del mezzo azzurro con mini cassone e autore del reato ambientale - è stato il Nucleo della vigilanza ambientale della Polizia locale di Quartu che, dopo aver ricevuto una segnalazione, è intervento in via della Musica dove era in corso l’ennesimo abbandono di rifiuti appena scaricati dall’apixedda.

Intervento che ha permesso di chiudere il caso e sequestrare il veicolo svuota-cantine ai fini della confisca. Non solo: l’uomo dovrà pagare anche una sanzione di 1.900 euro.

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