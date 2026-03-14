È stato fermato nella notte dai carabinieri dopo la denuncia al 112 di un cittadino che segnalava un uomo intento a rovistare in un’auto in sosta. Nelle disponibilità dell’uomo, un 29enne di origini algerine, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, un portafoglio sottratto proprio poco prima dalla vettura segnalata.

Il 29enne ha poi iniziato a inveire con violenza contro i militari, rivolgendo loro minacce e opponendo resistenza fisica con spintoni nel tentativo di impedire le operazioni: è quindi stato denunciato a piede libero per i reati di furto aggravato, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il portafoglio è poi stato restituito al legittimo proprietario.

(Unioneonline)

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