Due ragazze trasportate al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo dopo essere state colpite da un’auto.

È accaduto questa mattina in via Cornalias, davanti all’istituto superiore De Sanctis, a Cagliari. 

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe schiacciato i piedi delle giovani mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sono intervenuti  il 118 per i soccorsi e la polizia locale per i rilievi. 

