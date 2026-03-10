l’incidente
10 marzo 2026 alle 13:39
Cagliari, due ragazze investite all’uscita di scuola in via CornaliasLe ferite sono state portate al pronto soccorso del Brotzu
Due ragazze trasportate al pronto soccorso del Brotzu in codice giallo dopo essere state colpite da un’auto.
È accaduto questa mattina in via Cornalias, davanti all’istituto superiore De Sanctis, a Cagliari.
Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe schiacciato i piedi delle giovani mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Sono intervenuti il 118 per i soccorsi e la polizia locale per i rilievi.
