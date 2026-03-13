Un grave incidente stradale si è verificato attorno alle 13, al chilometro 138 della Statale 131, nella zona di Tossilo.

Un Alfa Romeo si è schiantata contro lo spigolo dell'incrocio che conduce alla zona industriale di Tossilo. Un impatto violento, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso del 118. Si è levato in volo anche l'elisoccorso. Sul posto gli agenti della polizia stradale.

Sarebbero due i feriti, entrambi in gravi condizioni, ricoverati in codice rosso.

Il tratto di strada, comunica Anas, è stato chiuso al traffico: veicoli deviati allo svincolo per Tossilo.

