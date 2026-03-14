È durata solo poche ore la libertà del 29enne di origini algerine, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, denunciato a piede libero nelle scorse ore per un furto commesso ai danni di un’auto e per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è infatti tornato a colpire in città ed è stato arrestato dai carabinieri. L’ultimo episodio in via Manno, dove un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un uomo che stava rovistando con fare sospetto all’interno di un furgone parcheggiato. I militari, prontamente intervenuti, sono quindi riusciti a rintracciare e porre in sicurezza l’indiziato prima che potesse far perdere le proprie tracce.

All’esito della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un collo di bottiglia frantumato. Nelle sue disponibilità anche uno zaino contenente denaro contante e documenti d’identità, risultati essere provento di un altro furto commesso poco prima ai danni di un’auto in sosta nella medesima zona.

Alla luce della reiterazione della condotta e della pericolosità degli oggetti rinvenuti, l’uomo è stato arrestato per furto e denunciatoo per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Al termine delle attività di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 29enne è poi stato portato in tribunale per il giudizio per rito direttissimo.

(Unioneonline)

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