Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo è stato annunciato dalla Scuderia Ferrari.

«Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari – le parole del pilota monegasco – che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello».

«Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata – sottolinea ancora Leclerc -: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante».

(Unioneonline)

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