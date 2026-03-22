Doppietta Aprilia nel Gran Premio della MotoGp in Brasile. Marco Bezzecchi ha vinto la gara precedendo il compagno di scuderia Jorge Martin.

Terzo Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez.

Caduto a 13 giri dal termine Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.

(Unioneonline)

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