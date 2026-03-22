la gara
22 marzo 2026 alle 20:50
MotoGp Brasile: vince Bezzecchi davanti a Martin, è doppietta ApriliaTerza la Ducati VR46 di Di Giannantonio, poi Marc Marquez
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Doppietta Aprilia nel Gran Premio della MotoGp in Brasile. Marco Bezzecchi ha vinto la gara precedendo il compagno di scuderia Jorge Martin.
Terzo Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez.
Caduto a 13 giri dal termine Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale.
(Unioneonline)
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