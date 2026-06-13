George Russell (Mercedes) partirà in pole position nel Gp di Barcellona, settima prova del Mondiale di F1. Il britannico, che ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche con 1:14.679, avrà al sui fianco in prima fila Lewis Hamilton, con la Ferrari.

Seconda fila per il leader del mondiale, Kimi Antonelli (Mercedes) e per Lando Norris (McLaren). Quinto tempo e terza fila per Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc è uscito di pista all'inizio della Q3 sbattendo sulle barriere e con la sua Ferrari partirà dalla decima posizione.

(Unioneonline)

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