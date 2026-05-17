Fabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Sesta l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale.

Paurosi incidenti per Alex Marquez e Zarco, entrambi finiti in ospedale. Marquez ha preso in pieno la Ktm di Pedro Acosta, che si è improvvisamente fermata sul rettilineo. 

(Unioneonline)

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