formula 1
03 maggio 2026 alle 20:55
Spettacolare Kimi Antonelli, vince a Miami il terzo Gp consecutivoSul podio anche Norris e Piastri, sesto posto per la Ferrari di Leclerc
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Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, leader del Mondiale, che ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la McLaren di Oscar Piastri.
Sesta la Ferrari di Charles leclerc dietro alla Mercedes di George Russell, quarto, e alla Red Bull di Max Verstappen, quinta. Chiude settima la Rossa di Lewis Hamilton.
(Unioneonline)
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