Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Terza vittoria consecutiva per il pilota italiano, leader del Mondiale, che ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la McLaren di Oscar Piastri.

Sesta la Ferrari di Charles leclerc dietro alla Mercedes di George Russell, quarto, e alla Red Bull di Max Verstappen, quinta. Chiude settima la Rossa di Lewis Hamilton. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata