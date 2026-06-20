L’ottavo “Challenge Riviera del Corallo” sveste il cappotto e indossa abiti estivi. Cambia la stagione per una delle manifestazioni motoristiche più apprezzate, targata Team Alghero corse e organizzata in collaborazione con Aci Sport, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Regione Sardegna e Coni-Comitato Provinciale Sassari, valida come tappa del campionato italiano.

Dopo aver popolato il Piazzale della Pace nelle precedenti edizioni, l’evento è di casa nella Pista del Corallo dove si terrà anche nell'edizione 2026, da venerdì 17 a domenica 19 luglio.

La gara si disputerà su tre manche, da tre giri ciascuna, sul percorso di 1.270 metri. Vincerà chi otterrà il miglior tempo in due delle tre porzioni di gara.

La novità di questa ottava edizione sarà la location di verifiche e eventi collaterali alla corsa: Fertilia. Si prevedono tre giornate tra motori e svago, che arricchiranno il già fitto calendario degli eventi estivi algheresi.

Manca poco all’apertura delle iscrizioni. Per ulteiori info, si possono contattare Tore Bellu (al 338/2209442) o Piero Farris (348/0387687).

© Riproduzione riservata