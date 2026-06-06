Lo shakedown disegnato lungo la strada tutta curve della Scala di Giocca, a Sassari, è stato l’anteprima del 31esimo Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, che ha preso ufficialmente il via alle 14.30 da Castelsardo con 61 partenti (54 nel Moderno, valido per la Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport, e 7 nello Storico, round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport).

Sono stati 31 gli equipaggi che hanno preso parte allo Shakedown a Scala di Giocca compiendo in totale 109 passaggi.

Tra questi anche Andrea Pisano e Salvatore Masselli, vincitori dell'edizione 2025 del Eally, che alle 14.30 non si sono presentati al via a Castelsardo a causa di un guasto al motore della Skoda Fabia R5 riscontrato mentre compivano il secondo passaggio sul tracciato dello shakedown. “Sono molto dispiaciuto, ho l’amaro in bocca. Purtroppo abbiamo dei problemi, un guasto irreparabile, e non abbiamo un motore di scorta, quindi non possiamo partecipare alla gara”, ha commentato sconsolato il campione 2025 del Crz in Sardegna Pisano.

I più veloci sono stati gli astigiani Ronzano-Andreis (Skoda Fabia RS Rally2), che hanno chiuso in 1’37”7, con un decimo di vantaggio sul pilota sassarese Antonio Dettori, navigato da Marco Demontis su Skoda Fabia RS Rally2 (in 1’37”8). Terzo crono per Giuseppe Mannu e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia Rally2 evo, in 1’38”6), alla prima gara assieme come Marino Gessa e Andrea Colombo (Skoda Fabia RS Rally2, in 1’39”7). Quinto tempo per i vincitori del 2025, Pisano e Musselli (Skoda Fabia R5), che hanno completato il primo passaggio in 1’41"9, ma hanno poi dovuto fare i conti con problemi meccanici che li hanno costretti a tornare in assistenza.

Sono 62 gli equipaggi verificati, 54 nel Eally Moderno, valido come secondo round della Coppa Rally di Zona Aci Sport in Sardegna (Zona 10) e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, e 7 nello Storico, valido come terzo round del Campionato Regionale.

Assenti, Pietro Pes di San Vittorio e Alessandro Frau, non presenti al via dello Storico per problemi meccanici.

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