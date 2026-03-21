Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente terzo e quarto.

La gara è cominciata con oltre un'ora di ritardo rispetto al previsto, per permettere di chiudere una buca formatasi nell'asfalto sul rettilineo principale. Un problema che ha causato anche il rinvio delle qualifiche delle classi Moto3 e Moto2, con queste ultime che si terranno domani.

Un'altra Aprilia (Team Trackhouse), condotta da Ai Ogura, ha occupato la quinta posizione, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Settimo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo per Francesco Bagnaia (Ducati), nono per Pedro Acosta (Ktm) e decimo per il brasiliano Diogo Moreira (Honda Lcr).

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