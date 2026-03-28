Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bologneseSecondo Russell, terzo Piastri davanti alla Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton
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In Formula 1 è Kimi Antonelli show. Il giovane pilota italiano su Mercedes, dopo Shangai, ottiene la pole position anche nel Gran Premio del Giappone, a Suzuka.
Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, sesto Lewis Hamilton alle spalle della McLaren di Norris.
Completano la top ten Gasly (Alpine), Hadjar (Red Bull) 1'29"978, Bortoleto (Audi) e Lindblad (Racing Bulls).
(Unioneonline)