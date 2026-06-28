George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1.

Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo.

Quarta la McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta. Ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc.

(Unioneonline)

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