Formula 1
28 giugno 2026 alle 16:37
Gp d’Austria, vince Russell: terzo Antonelli e quinta la Ferrari di HamiltonSeconda la Red Bull di Verstappen, ottava la rossa di Leclerc
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George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1.
Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo.
Quarta la McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta. Ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc.
(Unioneonline)
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