La Mercedes di Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco di Formula 1.

Il pilota italiano, leader del Mondiale, scatterà sulle stradine del Principato davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc, mentre è solo ottava la McLaren del campione del mondo Lando Norris. 

Questa la griglia di partenza: 

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes) - Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari) - Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull) - George Russell

4ª fila: Oscar Piastri (McLaren) - Lando Norris (McLaren)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)

6ª fila: Alexander Albon (Williams) - Carlos Sainz (Williams)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine)

8ª fila: A. Lindblad (Racing Bulls) - Gabriel Bortoleto (Audi)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas) - Sergio Perez (Cadillac)

10ª fila: Oliver Bearman (Haas) - Valtteri Bottas (Cadillac)

11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin) - Lance Stroll (Aston

Martin)

(Unioneonline)

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