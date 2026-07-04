formula uno
04 luglio 2026 alle 18:31
Gp d’Inghilterra, Antonelli in pole. Seconda la Ferrari di LeclercL’altra rossa di Hamilton è terza, davanti alla Mercedes di Russell
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Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Inghilterra. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e di Lewis Hamilton, terzo.
Quarta l'altra Mercedes di George Russell.
(Unioneonline)
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