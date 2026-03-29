Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina.

Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il nuovo leader della classifica. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, con la Ferrari.

Antonelli, primo pilota con meno di 20 anni a guidare la classifica del mondiale, ora ha nove punti di vantaggio su George Russell, che non è riuscito a salire sul podio chiudendo alle spalle di Leclerc. Quinta piazza per Lando Norris (McLaren) e sesta per Lewis Hamilton, con la Ferrari. Pierre Gasly (Alpine) ha preso la settima posizione davanti a Max Verstappen (Red Bull Racing), ottavo davanti a Liam Lawson (Racing Bulls) ed Esteban Ocon (Haas), decimo.

«Mi sento molto bene. È troppo presto per pensare del campionato ma siamo sulla strada giusta. La partenza non è stata buona, poi l'ingresso della safety car mi ha aiutato ma dopo il passo è stato incredibile»: così Kimi Antonelli nelle prime dichiarazioni dopo la vittoria .

«Devo esercitarmi nelle partenze in questo mese di pausa che ci aspetta, è il mio punto debole - ha aggiunto il 19enne bolognese - abbiamo avuto molta fortuna con la safety car, non so se sarebbe stato diverso ma mi ha reso la vita più semplice».

«Che macchina che ho», aveva esultato Antonelli al team radio dopo aver tagliato il treguardo.

(Unioneonline/v.l.)

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