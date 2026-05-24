F1
24 maggio 2026 alle 23:45aggiornato il 24 maggio 2026 alle 23:46
Gp del Canada, vince Antonelli. Seconda la Ferrari di HamiltonTerza la Red Bull di Verstappen, quarto Leclerc, ritirata la Mercedes di Russell
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Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada.
Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc.
Ritirata al trentesimo giro la Mercedes di George Russell mentre era in testa alla corsa.
(Unioneonline)
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