Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada.

Il pilota italiano ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Rossa di Charles Leclerc.

Ritirata al trentesimo giro la Mercedes di George Russell mentre era in testa alla corsa.

(Unioneonline)

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