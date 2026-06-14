Lewis Hamilton trionfa a Barcellona: prima vittoria con la FerrariRussell secondo, si ritirano nel finale Antonelli e Leclerc
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Lewis Hamilton trionfa al Gp di Barcellona, settima prova del mondiale di Formula 1.
Si tratta del suo primo successo in gara al volante della Ferrari.
Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell, su Mercedes, e Lando Norris con la McLaren.
Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, si è ritirato a tre giri dalla fine quando era secondo con la sua Mercedes. Ritirato nel finale anche Charles Leclerc, con la Ferrari.
«Forza Ferrari», l’urlo di Hamilton alla radio subito dopo aver tagliato il traguardo. «Grazie tutti – le sue prime parole al team - Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l'avrei fatta senza di voi».
(Unioneonline/v.l.)