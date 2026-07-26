Gran Premio d’Ungheria, vince Norris davanti a VerstappenAntonelli completa il podio, quarto e quinto posto per le Ferrari con Leclerc e Hamilton
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Lando Norris ha vinto il GP d'Ungheria di Formula 1.
Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli.
Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, penalizzato di 5": Hamilton ha tagliato il traguardo al quarto posto, ma è stato scavalcato dal compagno di squadra a causa della penalità.
Per Norris, campione del mondo in carica, è la 12esima vittoria in carriera. L'Hungaroring è il primo circuito in cui vince due volte.
Solo sette piloti hanno terminato la gara a pieni giri, con Isack Hadjar (Red Bull) sesto e George Russell (Mercedes) settimo. Antonelli, partito settimo ed autore di una bella rimonta, consolida la sua posizione di leader della classifica piloti.
(Unioneonline)