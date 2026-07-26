Lando Norris ha vinto il GP d'Ungheria di Formula 1.

Il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli.

Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, penalizzato di 5": Hamilton ha tagliato il traguardo al quarto posto, ma è stato scavalcato dal compagno di squadra a causa della penalità.

Per Norris, campione del mondo in carica, è la 12esima vittoria in carriera. L'Hungaroring è il primo circuito in cui vince due volte.

Solo sette piloti hanno terminato la gara a pieni giri, con Isack Hadjar (Red Bull) sesto e George Russell (Mercedes) settimo. Antonelli, partito settimo ed autore di una bella rimonta, consolida la sua posizione di leader della classifica piloti. 

(Unioneonline)

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