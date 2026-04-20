Il 9º Rally Costa Smeralda Storico, in programma il 24 e 25 aprile, è stato presentato all’Hotel Cala di Volpe. La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari sarà valida come round del Campionato Europeo Rally Auto Storiche, riservato alle vetture Pre 1992, oltre che per i Campionati Italiani Rally Auto Storiche e Rally Regolarità media “50” e “60”. Al via attesi oltre 120 equipaggi.

Oltre al presidente dell’Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, che ha ringraziato istituzioni e partner per aver creduto nel progetto, presenti anche il Segretario Particolare del Vice Governatore Regione Sardegna, Stefano Spada, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e l’assessora allo Sport del Comune di Arzachena, Nicoletta Orecchioni, il Questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua e il Commissario Straordinario del Parco Geominerario della Sardegna, Roberto Curreli.

Il percorso

Partenza alle 12 di venerdì e arrivo alle 16 di sabato, sempre al Molo Vecchio di Porto Cervo, che ospiterà anche le verifiche. Il programma di gara prevederà oltre 150 km di prove su asfalto, per un totale di 12 speciali. Si comincerà coi doppi passaggi sulle speciali “Aratena” (14,85 km, ore 13 e 16.40), “Monti” (7,15 km, 13.45 e 17.25) e “Alà dei Sardi” (8,17 km, 14.05 e 17.45), seguite dal riordino flexi con all’aperitivo di fine tappa e rientro a Porto Cervo (ore 20.20). Sabato le vetture faranno ingresso in parco assistenza ad Arzachena (8.15) prima di affrontare l’inedita “Monti Canu” (10,08 km, 9.20 e 13), la classica “San Pasquale” (13,62 km, 9.55 e 13.35) e la “Aglientu” (24,14 km, 10.35 e 14.15).

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