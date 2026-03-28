Jorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint Race sul circuito di Austin, classe MotoGP. Secondo Francesco Bagnaia (Ducati), seguito da Pedro Acosta (Ktm).

Dopo aver tagliato il traguardo, raggiante per essere tornato al successo, Bagnaia ha iniziato una lunga impennata di festeggiamento, ma quando ha riportato la ruota anteriore sull'asfalto ha perso il controllo della sua Aprilia, é caduto ed è scivolato a lungo sulla pista.

Senza conseguenze, per fortuna dello spagnolo reduce da un 2025 costellato di infortuni.

(Unioneonline)

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