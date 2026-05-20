

Da debuttante a protagonista il passo è stato breve per Giorgio Basoli che, nel secondo round del Campionato Legend Cars Trophy 2026 disputato lo scorso fine settimana a Varano de’ Melegari, ha siglato la prima vittoria al volante della vettura da corsa americana. Dopo i due podi conquistati un mese fa all’esordio a Vallelunga (terzo in Gara1 e secondo in Gara2), stavolta il 18enne cagliaritano è salito sul gradino più alto del podio in Gara1.

Il portacolori di Legendcar Sardegna e Me.Da avrebbe potuto ripetersi se, in Gara2, non avesse dovuto fare i conti con un problema alla vettura dopo un contatto e con una penalità di 10” e se, in Gara3, non fosse stato costretto al ritiro, a un giro dal termine, dopo essere stato urtato da un avversario mentre lottava per il podio. Nel complesso, tuttavia, il bilancio è positivo, poiché il giovane e talentuoso pilota sardo ha confermato di avere il passo e le qualità tecniche per lottare per il titolo.

Basoli ha avuto venerdì il primo approccio assoluto con il circuito parmigiano, sul bagnato, e ha ottenuto subito ottimi riscontri, che hanno fatto ben sperare. Il feeling positivo è proseguito il sabato in qualifica e in una Gara1, in cui ha festeggiato il primo successo in carriera con le Legend, chiudendo davanti a Messina e Mussi. Partito ottavo in griglia, ha guadagnato subito il quinto posto e, dopo alcuni giri, il terzo, posizione conservata fino alla penultima tornata, quando ha sopravanzato Rosario Messina e conquistato il primato.

La domenica è stata più complicata. Un contatto all’inizio di Gara2 ha causato degli inconvenienti tecnici alla vettura e, complice una penalità di 10”, il driver sardo ha chiuso ottavo. Tornato competitivo in Gara3, Giorgio Basoli stava lottando per vittoria e podio nel quintetto di testa quando, all’ultimo giro, è stato urtato da un avversario e costretto al ritiro.

Dopo il weekend in pista a Varano de’ Melegari, Basoli ha dichiarato: “Sono abbastanza contento del risultato del weekend, in particolare per le prima vittoria in campionato. Al contempo, però, sono un po’ amareggiato per le due gare di domenica, in particolare per l’ultima, poiché quando sono stato urtato da un avversario e costretto a fermarmi, stavo lottando per la vittoria e per il podio. Tuttavia, abbiamo dimostrato anche stavolta di avere il passo giusto per stare davanti e che possiamo giocarci il campionato, quindi siamo fiduciosi e già focalizzati sul prossimo round, a Magione, il 20-21 giugno. Ringrazio il team manager Antonio Dettori per il prezioso supporto e la presenza costante. È una nuova esperienza per tutti noi e ciascuno, in base alle proprie competenze e capacità, sta dando un contributo determinante e fondamentale: si tratta di un grande lavoro di squadra”.

Archiviate le prime due tappe, a Vallelunga e Varano de’ Melegari il Campionato Legend Cars Trophy 2026 sbarcherà a Magione sabato 20 e domenica 21 giugno e proseguirà a Vallelunga sabato 12 e domenica 13 settembre. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, tutti al Mugello (tappa da confermare), seguito dal round conclusivo a Misano da venerdì 13 a domenica 15 novembre.



Salita. Al 55esimo Trofeo Vallecamonica, valido per la Super Salita, massimo Campionato Italiano, il gallurese Giuseppe Vacca (Nova Proto Np 01-2) si è classificato decimo assoluto e ottavo di classe E2Sc-Ss3000.



Rally. Al 31esimo Rallye d’Antibes-Côte d’Azur Historique, terzo round del Campionato Europeo Rally Auto Storiche Fia, Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc Rs di quarto Raggruppamento) hanno completato la gara in 11esima posizione assoluta, ottava nell’Europeo, nonché al secondo posto in classe J1c.



Intanto in Sicilia, nel Rally Targa Florio valido per il Campionato Italiano Assoluto, i portacolori della Porto Cervo Racing Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, su Ford Fiesta Rally3 de La T Tecnica Divisione Motorsport, hanno conquistato il massimo punteggio nel Tricolore Rally3 e chiuso al 17esimo posto assoluto.

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