Formula 1: Antonelli trionfa a Monaco, seconda la Ferrari di HamiltonPer il pilota italiano della Mercedes si tratta del quinto successo di fila nella stagione 2026
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Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Kimi Antonelli.
Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Montecarlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo, e la Red Bull di Hadjar, terza. Si ritira a 12 giri dalla fine l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. Subito fuori la Red Bull di Max Verstappen poco dopo il via.
«È stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili», ha detto Antonelli. «La stagione è ancora lunga e l'obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello - afferma il pilota riferendosi al fatto di aver allungato ancora nella classifica del Mondiale piloti – È un grande momento, dopo la bandiera rossa avevo qualche preoccupazione, non volevo ripartire ma ho recuperato la concentrazione e sapevo che dovevo arrivare primo alla prima curva».
(Unioneonline)