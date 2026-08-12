È entrato nella casa di un’anziana per rubare soldi e gioielli e le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane, con il quale è nata una violenta colluttazione: nel tentativo di disarmarlo, la signora, che urlava chiedendo aiuto, è rimasta ferita a una mano.

L’aggressione è avvenuta nella notte fra lunedì e ieri nel quartiere Zunturinu, pieno centro di Tortolì.

Il rapinatore è riuscito a fuggire a mani vuote, ma dopo qualche ora è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Lanusei. Le indagini sulla vicenda, intorno alla quale i militari mantengono il più stretto riserbo, sono agli inizi e al momento non sarebbero stati adottati provvedimenti giudiziari.

I dettagli nell’articolo a firma di Roberto Secci nel giornale in edicola e sull’app Unione Digital

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