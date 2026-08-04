È morto alle 3 della scorsa notte nella sua casa di Baunei Mario Murru, storico esponente politico del territorio. Aveva 71 anni.

Benché fosse debilitato dal male con cui stava combattendo da anni, fino a venti giorni fa era operativo nel suo ufficio di Tortolì: era responsabile dell’Upa (Unione provinciale artigiani). Durante la sua vita politica, Murru, colonna della Democrazia Cristiana prima di aderire ad altri partiti di centrosinistra, aveva ricoperto più incarichi, fra cui segretario particolare dell’assessorato regionale al Turismo durante la legislatura Pigliaru, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale dell’Ogliastra, della Comunità montana numero 11 e di Isola, l’ente regionale per l’artigianato.

Per un periodo era stato anche presidente della Baunese calcio. Mario Murru, vedovo da tempo, lascia una figlia.

© Riproduzione riservata