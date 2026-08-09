Dal cavalcavia sull’Orientale, nel territorio di Bari Sardo, piovono sassi. Succede la notte e gli autori del folle gesto stanno mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti in transito all’altezza del chilometro 100, all’incrocio che apre verso il cimitero del paese. Finora sono state presentate tre denunce ai carabinieri della compagnia di Lanusei e l’allarme resta alto. Negli ultimi giorni i militari hanno pianificato servizi di sorveglianza sul cavalcavia e nella zona. Il tratto è pattugliato anche dalla polizia stradale di Lanusei. Gli investigatori hanno interrogato abitanti delle case più vicine al cavalcavia e perlustrato la zona alla ricerca di videocamere che possano avere ripreso i vandali.

Il caso

L’allarme è stato dato dagli automobilisti con concitate telefonate al centralino del 112. Le prime ricerche nelle strade adiacenti al cavalcavia sono risultate inutili. Le forze dell’ordine hanno intensificato gli appostamenti, ma degli autori del lancio di sassi nessuna traccia. Almeno, finora non ci sarebbero indagati ma solo velati sospetti. Da un sopralluogo dell’impalcato sembra escluso che le pietre possano essere scivolate involontariamente verso la bretella dell’Orientale. Chi si è presentato in caserma, dopo aver rischiato di rimanere ferito, ha raccontato che quei sassi sono venuti giù a una velocità elevata e con precisione mirata, a conferma del gesto intenzionale.

Roberto Secci

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