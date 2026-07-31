Il Centro per anziani diventa più grande e accogliente. L'amministrazione comunale di Talana compie un ulteriore passo in avanti verso il potenziamento dei servizi socio-assistenziali dedicati alla terza età. Con la deliberazione di Giunta numero 52 dello scorso 30 luglio 2026, pubblicata su amministrazionetrasparente.unionesarda.it, il Comune ogliastrino ha infatti approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip) relativo alla ristrutturazione e al recupero del primo piano dell'ex edificio scolastico di via Santa Maria Maddalena, destinato a diventare parte integrante del nuovo Centro per gli anziani.

L'intervento complessivo nasce dalla volontà di riqualificare l'immobile che ha ospitato la scuola primaria, destinata al trasferimento nel polo unico di via Verdi, riconvertendolo in una struttura polifunzionale all'avanguardia.

Mentre il piano terra era già stato oggetto di una precedente programmazione (910 mila euro per attività diurne, ricreative e sociali), la nuova delibera punta a sfruttare le potenzialità del primo piano.

L'obiettivo strategico dell'esecutivo guidato dal sindaco Christian Paolo Loddo è quello di ampliare l'offerta assistenziale trasformando l'edificio in un vero e proprio presidio territoriale integrato.

Il progetto esecutivo e di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Responsabile Unico del Progetto (Rup) Rosita Carta, delinea interventi mirati per garantire standard elevati di comfort e sicurezza.

Previsti nuovi posti letto, con la realizzazione di camere dedicate e dei relativi servizi igienico-sanitari.

Mentre l’accessibilità totale sarà garantita dall'installazione di un ascensore per superare le barriere architettoniche e assicurare un collegamento verticale agevole tra i livelli dell'edificio.

Spazio infine all’adeguamento tecnologico con la revisione e l'aggiornamento degli impianti elettrici, speciali, meccanici e antincendio.

Il quadro economico generale dell'intervento sul primo piano ammonta complessivamente a 650 mila euro.

Per i lavori principali e gli oneri della sicurezza sono stati stanziati 416 mila euro. Ma ci sono anche 234 mila euro, per le spese tecniche, la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, gli incentivi tecnici, l'Iva e gli accantonamenti per imprevisti.

L'opera si inserisce nel solco delle strategie regionali e locali volte a contrastare le criticità legate all'invecchiamento demografico e all'incremento della non autosufficienza. La struttura non offrirà soltanto assistenza residenziale e semiresidenziale, ma metterà a disposizione della cittadinanza spazi polifunzionali e aree verdi, promuovendo l'invecchiamento attivo e rafforzando la rete del welfare di comunità a Talana.

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