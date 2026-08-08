Una pinna dopo l’altra, Harry è tornato nel suo mare. Ieri mattina, sulla spiaggia di Foxi Lioni, a Tortolì, una splendida Caretta caretta ha ripreso il largo dopo quasi sette mesi trascorsi tra cure e riabilitazione. A salutare il ritorno in libertà della tartaruga marina grazie al prezioso intervento dei ricercatori del Cres e dalla squadra della Blon di Arbatax del Corpo Forestale c’erano anche numerosi bambini, che hanno assistito al momento della liberazione. Presente anche il consigliere delegato all’ambiente Riccardo Falchi.

Harry era stato recuperato il 21 gennaio scorso sulla spiaggia di Arbatax, durante il ciclone che aveva colpito la costa orientale della Sardegna. L’animale era rimasto intrappolato in un groviglio di cordame, residui di reti frangivento e un palo di legno lungo circa due metri, trascinato insieme al materiale che aveva avvolto soprattutto una delle pinne anteriori.

La segnalazione aveva fatto scattare il protocollo della Rete regionale per la conservazione della fauna marina in Sardegna. Dopo il recupero da parte della BLON di Arbatax, la tartaruga era stata affidata ai ricercatori del CNR di Torregrande, che l’avevano trasferita al CReS, il Centro di recupero del Sinis. Gli accertamenti avevano escluso lesioni gravi. Una TAC eseguita alla clinica Due Mari di Oristano, convenzionata con il CReS, aveva consentito di valutare le condizioni dell’animale, subito ricoverato in una vasca del centro di recupero di San Giovanni di Sinis.

Harry, un esemplare sub-adulto di Caretta caretta, misura 56 centimetri di carapace e pesa oltre 21 chili. Nei mesi di degenza è stato curato e alimentato, monitorando anche l’eventuale espulsione di plastica ingerita e verificando costantemente i parametri fisiologici e comportamentali.

Una lunga riabilitazione che si è conclusa con il ritorno in libertà. Ieri, finalmente, Harry ha lasciato la spiaggia di Foxi Lioni e ha ripreso la sua rotta nel Mediterraneo.

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