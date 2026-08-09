Il tuffo finisce male. Un ragazzo di 24 anni, di Tortolì, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Lanusei per avere riportato un trauma nella zona lombo-sacrale. L’incidente è successo oggi, poco dopo le 15.30.

Il giovane era in escursione insieme agli amici a Cala Mariolu, sulla costa di Baunei. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe battuto con violenza la schiena sull’acqua rimanendo bloccato. I suoi compagni d’avventura si sono subito preoccupati e quando hanno capito che il ragazzo era davvero in difficoltà hanno chiamato la Guardia costiera di Arbatax.

Dalla sala operativa, il personale guidato dal tenente di vascello, Mattia Caniglia, ha informato la centrale del 118 di Sassari che ha allertato la Croce bianca di Baunei. L’equipaggio ha raggiunto il porto di Santa Maria Navarrese dove, nel frattempo, erano arrivati anche il gommone con a bordo il ferito e i militari di Circomare. Il ragazzo è stato stabilizzato e poco prima delle 17 l’ambulanza è partita per il pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede.

All’evento è stato associato un codice giallo. I primi riscontri medici parlano di trauma contusivo alla apparentemente senza deficit motorio, ma il giovane è stato trattenuto per controlli più approfonditi.

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