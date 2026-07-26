Tortolì, secondo salvataggio di giornata a Orrì: turista recuperato nel mare agitatoAncora una volta la catena umana ha permesso di trarre in salvo l’uomo, uno straniero sulla sessantina che si era tuffato nonostante negli stabilimenti sventoli la bandiera rossa
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Stessa spiaggia, stesso mare. Secondo salvataggio della giornata al lido di Orrì. Verso le 15.30 di oggi, un turista straniero sulla sessantina è entrato in acqua sfidando le onde, che l’hanno travolto. In pochi istanti si è trovato in forte difficoltà e per riuscire a riportarlo a riva si è creata la solita catena umana.
Una volta messo in salvo, l’uomo, affaticato, si è sdraiato sul bagnasciuga con centinaia di persone intorno che erano accorse per prestare supporto e accertarsi su ciò che stesse accadendo.
L’episodio è successo a pochissime ore dall’altro salvataggio: intorno alle 11.30 un 50enne è stato recuperato mentre rischiava di annegare.
Negli stabilimenti balneari sventola la bandiera rossa, che suggerisce ai bagnanti di evitare l’ingresso in acqua alla luce del condizioni avverse.