Stessa spiaggia, stesso mare. Secondo salvataggio della giornata al lido di Orrì. Verso le 15.30 di oggi, un turista straniero sulla sessantina è entrato in acqua sfidando le onde, che l’hanno travolto. In pochi istanti si è trovato in forte difficoltà e per riuscire a riportarlo a riva si è creata la solita catena umana.

Una volta messo in salvo, l’uomo, affaticato, si è sdraiato sul bagnasciuga con centinaia di persone intorno che erano accorse per prestare supporto e accertarsi su ciò che stesse accadendo.

L’episodio è successo a pochissime ore dall’altro salvataggio: intorno alle 11.30 un 50enne è stato recuperato mentre rischiava di annegare.

Negli stabilimenti balneari sventola la bandiera rossa, che suggerisce ai bagnanti di evitare l’ingresso in acqua alla luce del condizioni avverse.

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