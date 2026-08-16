Moto contro furgone sulla strada provinciale 13 fra Lanusei e Arzana. Ci sono feriti.

Al momento l’arteria che collega i due paesi è chiusa al traffico per favorire i soccorsi. Sul posto ambulanze e carabinieri della compagnia di Lanusei.

L’incidente è accaduto poco dopo le 10 di oggi.

- Notizia in aggiornamento -

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