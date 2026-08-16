l’incidente
16 agosto 2026 alle 11:15aggiornato il 16 agosto 2026 alle 11:16
Lanusei, moto contro furgone: viabilità bloccataAl momento l’arteria che collega il paese con Arzana è chiusa al traffico per favorire i soccorsi
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Moto contro furgone sulla strada provinciale 13 fra Lanusei e Arzana. Ci sono feriti.
Al momento l’arteria che collega i due paesi è chiusa al traffico per favorire i soccorsi. Sul posto ambulanze e carabinieri della compagnia di Lanusei.
L’incidente è accaduto poco dopo le 10 di oggi.
- Notizia in aggiornamento -
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