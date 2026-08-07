Un ragazzo di 19 anni ha accusato un malore appena uscito dall'acqua e si è accasciato sulla spiaggia. Le sue condizioni sono gravi ed è stato trasportato, a bordo dell'elicottero Echo Lima 3 dell'Areus, arrivato da Elmas, all'ospedale San Francesco di Nuoro. È in terapia intensiva.

Il fatto è accaduto intorno alle 13 di oggi sulla spiaggia di Tancau, frazione di Lotzorai.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di origini piemontesi ma ospite di amici ogliastrini per un periodo di vacanza, avrebbe trascorso qualche minuto in acqua per contrastare la calura della giornata.

All'uscita è stato colpito da malore improvviso. Ha perso i sensi ed è stato soccorso dai bagnanti, alcuni dei quali esperti di manovre salvavita. Poco dopo sono arrivati due equipaggi del 118, la Croce verde di Tortolì e la Croce bianca di Baunei, che hanno lavorato a lungo, con l'ausilio del defibrillatore, per rianimare il ragazzo. Nel frattempo è atterrato l'elicottero e il medico di bordo ha proseguito l'intervento. Il ragazzo è stato trasferito in stato di incoscienza.

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