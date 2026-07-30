Sarebbe probabilmente morta soffocata o per sfinimento se non fosse stato per il tempestivo intervento della Base Navale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Arbatax. Una tartaruga marina Caretta caretta è stata salvata nelle acque di Foxi Manna, nel litorale di Tertenia, dopo essere rimasta intrappolata in una rete da pesca alla deriva. L'allarme è scattato ieri sera grazie alla segnalazione di un turista alla Guardia Costiera di Arbatax, che ha immediatamente attivato il Corpo Forestale. Gli agenti hanno trovato l'animale avvolto nella rete, che stringeva collo, pinne anteriori e carapace, impedendogli quasi completamente di muoversi e di risalire in superficie per respirare.

La tartaruga è stata recuperata e trasportata alla Base Navale di Arbatax, dove il personale del Corpo Forestale, con il supporto di un veterinario della Asl, ha rimosso i numerosi avvolgimenti di nylon. L'esemplare presentava alcune escoriazioni superficiali e un forte stato di stress, ma condizioni generali giudicate incoraggianti. Dopo le prime cure è stata sistemata nella vasca di prima accoglienza e oggi sarà trasferita al Centro di Recupero del Sinis (CReS), dove riceverà ulteriori cure prima di essere reintrodotta in mare.

I primi accertamenti indicano che la rete potrebbe appartenere alla tipologia "ferrettara", utilizzata per la pesca al largo. Nelle vicinanze è stato individuato anche un lungo tratto di rete, esteso per alcune centinaia di metri, che rappresenta un grave pericolo per la fauna marina. Per questo il Corpo Forestale programmerà nei prossimi giorni un intervento di rimozione. L'episodio conferma l'importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella tutela dell'ecosistema marino.

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