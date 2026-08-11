Incidente questa mattina a Dorgali dove un uomo di 88 anni, Giovanni Boeddu ex pasticciere, è rimasto vittima di un incidente.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando nel suo terreno in località Cascozza quando il trattore su cui operava si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, quando sono arrivati i soccorsi l’uomo era cosciente poi il decesso.

La salma è stata restituita ai familiari e sul posto sono presenti i tecnici Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro).

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