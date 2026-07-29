Charles Leclerc in vacanza a Santa Maria Navarrese, appassionati in visibilioIl pilota della Ferrari ha ormeggiato il suo superyacht e fatto una passeggiata tra le strade del borgo
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Charles Leclerc è in vacanza a Santa Maria Navarrese.
Il pilota della Ferrari ha passeggiato, nel tardo pomeriggio di oggi, tra le strade della frazione di Baunei e poi è rientrato al porto dove ha ormeggiato “Sedici”, il suo superyacht, un Riva 102' di 30 metri (valore stimato intorno ai 15 milioni di euro).
Leclerc è in compagnia della moglie, Alexandra Saint Mleux, in dolce attesa, e di un gruppo di amici.
Fermento tra le banchine del porto, con tifosi e appassionati in visibilio.