Charles Leclerc è in vacanza a Santa Maria Navarrese.

Il pilota della Ferrari ha passeggiato, nel tardo pomeriggio di oggi, tra le strade della frazione di Baunei e poi è rientrato al porto dove ha ormeggiato “Sedici”, il suo superyacht, un Riva 102' di 30 metri (valore stimato intorno ai 15 milioni di euro).

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Leclerc è in compagnia della moglie, Alexandra Saint Mleux, in dolce attesa, e di un gruppo di amici.

Fermento tra le banchine del porto, con tifosi e appassionati in visibilio.

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