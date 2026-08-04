Nella notte tra il 3 e il 4 agosto a Sarrala – Foxi manna è stato avvistato un esemplare di Caretta caretta intento a deporre le uova sulla spiaggia.

La tempestiva segnalazione dei bagnanti alla Guardia costiera di Arbatax ha consentito di attivare le procedure previste dalla Rete regionale per la conservazione della fauna marina, garantendo la salvaguardia del sito di nidificazione.

Già dalle prime ore dell'alba sono intervenuti gli agenti della Base Navale di Arbatax e della Stazione Forestale di Jerzu del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che, in collaborazione con il personale della Guardia Costiera di Arbatax, hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l'area interessata dalla deposizione. Un importante supporto operativo è stato assicurato anche da una squadra dell'Agenzia FoReSTAS, presente nelle vicinanze.

In costante raccordo con i ricercatori del Centro di Recupero del Sinis (CReS), riferimento scientifico della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, è stata realizzata una recinzione di protezione attorno al punto di deposizione così da interdirlo al passaggio di chiunque. La delimitazione consentirà di preservare il nido sia dall'azione dei predatori naturali sia dall'involontario disturbo da parte di persone attratte dall'eccezionalità dell'evento.

Nei prossimi giorni il personale specializzato del CReS effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del nido e installare la strumentazione necessaria al monitoraggio della cova, tra cui sensori di temperatura e fotocamere. Per tutta la durata dell'incubazione, stimata in circa 45-60 giorni in funzione delle condizioni ambientali, il sito sarà costantemente sorvegliato dal Corpo Forestale, che garantirà il rispetto delle misure di tutela e la conservazione del nido.

Al momento della schiusa, prevista tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, il personale del Corpo Forestale e i ricercatori della Rete regionale seguiranno tutte le operazioni affinché le piccole tartarughe possano raggiungere il mare in sicurezza, riducendo al minimo i rischi legati alla presenza dell'uomo e di eventuali predatori.

(Unioneonline)

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