Stava percorrendo il sentiero di Gorropu quando è inciampata, procurandosi la distorsione della caviglia. L’incidente è successo stamattina. La vittima della caduta è una turista olandese di 54 anni.

Tra le cause che hanno originato l’incidente c’è l’equipaggiamento non proprio adeguato a un’escursione su quei sentieri: la signora indossava delle classiche scarpe da passeggio, non proprio lo strumento adatto e confortevole per camminare da quelle parti. Secondo gli esperti, prima ancora dello zaino o della borraccia, la scelta delle scarpe è il vero punto di partenza di ogni escursione.

Per la cronaca, la donna è stata soccorsa dall’equipaggio di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia che l’ha trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro.

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