Attimi di apprensione sulla spiaggia di Tancau, litorale di Lotzorai. Erano più o meno le 10.30 quando alcuni bagnanti hanno visto un uomo annaspare in acqua. Decisivo l’intervento della bagnina dello stabilimento Papaveri e papere. Immediata la chiamata al 112, che ha mobilitato uomini e mezzi: l’ambulanza e l’elicottero dell’Areus. In uno spiazzo attiguo alla strada provinciale 63 è atterrato Echo Lima 3, decollato dalla base di Elmas, il cui medico si è calato in spiaggia con l’ausilio del verricello.

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