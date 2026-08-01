Baunei, si ferisce con l’elica mentre risale sul gommone: ricoverato al BrotzuAveva noleggiato un gommone al porto di Santa Maria Navarrese per la consueta gita tra le calette
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Un turista tedesco di 37 anni è stato colpito dall’elica di un'imbarcazione, riportando una ferita importante al piede. È stato soccorso dal personale del 118 e poi affidato all’equipaggio dell’elicottero dell’Areus che l’ha trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.
L’incidente è accaduto intorno alle 17 di oggi, mentre l’uomo si trovava lungo la costa di Baunei insieme a un gruppo di amici. Di mattina aveva noleggiato un gommone al porto di Santa Maria Navarrese per la consueta gita tra le calette. Poi, a metà pomeriggio, l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il turista sarebbe scivolato risalendo a bordo dopo un tuffo e nella caduta avrebbe urtato il piede contro l’elica in movimento.
Un impatto fulmineo, abbastanza per arrecargli una ferita importante. Sono stati contattati subito i soccorsi e la centrale del 118 di Sassari, anche alla luce della dinamica dei fatti, ha disposto l’invio di Echo Lima 3, l’elicottero di base a Elmas. Nel frattempo l’uomo è stato trasferito al porto di Santa Maria Navarrese dove è stato preso in carico dalla Croce bianca di Baunei che l’ha accompagnato a Tancau dove è atterrato il mezzo aereo, decollato per il Brotzu intorno alle 18.30.