Incidente attorno alle 12 ad Arzachena. Un camion, all’altezza di via Spargi lungo la sp59, si è ribaltato su un fianco dopo aver impattato con il braccio contro diversi cavi elettrici e telefonici.

Sul posto i vigili del fuoco. È stato necessario il supporto dell'Enel poiché i cavi tranciati erano sotto tensione. La polizia locale di Arzachena ha bloccato il traffico per la durata delle operazioni.

Non si segnalano feriti. Sul posto anche il personale del 118.

