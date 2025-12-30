Era scappata dalla comunità di recupero dove era ospitata, la Casa “Don Girelli” di Ronco all'Adige (Verona) Angelica Hutter, la donna tedesca condannata per il triplice investimento mortale nel 2023 che è stata a sua volta investita domenica da un'auto poco lontano dalla struttura ed è ricoverata a Verona in fin di vita.

Lo ha confermato il direttore della struttura, Giuseppe Ferro: «La nostra», ha spiegato Ferro, «è una struttura sanitaria, cura le persone e non le “contiene”. Durante la pausa pomeridiana Angelica è entrata dentro una siepe e ha scavalcato la recinzione. Noi abbiamo avvertito il Tribunale di Sorveglianza e i Carabinieri, poi abbiamo saputo dell'incidente».

Hutter due anni fa aveva patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi per aver investito e ucciso Marco Antoniello, 47 anni, il figlio Mattia, 2, e la nonna del piccolo Mariagrazia Zuin, 67, il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese. Era ospitata nella comunità veronese dal marzo 2024. «Non c'erano segnali evidenti», ha sottolineato Ferro, «ma probabilmente c'era una situazione stressante, per lei come per tutti i pazienti psichiatrici che seguiamo, magari acuita dal periodo festivo. Noi controlliamo le persone, ma soprattutto le curiamo, non mettiamo muri», ha concluso.

