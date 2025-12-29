Riapre le porte da oggi e le sue tavolate accoglieranno decine di persone che si trovano in difficoltà: la mensa di via Canova a Olbia, gestita dal gruppo di volontariato Vincenziano guidato dalla presidente Tiziana Marzocca, ha ripreso la sua attività dopo il furto di tutte le provviste di cibo subito la sera di Natale dopo che nella mensa era stato servito il pranzo ad oltre ottanta persone.

Chi ha svuotato la dispensa potrebbe essere entrato passando da un corridoio che collega la sala dove si consumano i pasti con la zona del dormitorio: non sono infatti stati ritrovati segni di scasso nelle porte principali e la struttura non è dotata di un sistema di video sorveglianza. Olio, carne, conserve e prosciutti, tutti alimenti che i tanti donatori avevano consegnato alle vincenziane per poter portare a tavola, anche durante le festività natalizie, dei pasti confortevoli, sono stati rubati, gettando il gruppo di volontari nello sconforto.

La notizia del vile gesto ha però fatto il giro del web, riportata sui social dal parroco di San Simplicio Don Antonio Tamponi e ricondivisa da decine di persone, tra cui tanti sindaci e associazioni del territorio che insieme hanno lanciato un appello a donare altro cibo. Così oggi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, la Cittadella della Carità in via dello Zaffiro ospiterà una raccolta di beni che verranno poi utilizzati nella mensa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata