Forze dell’ordine accerchiate e attaccate dopo i botti, bar chiuso a SilanusÈ successo la notte di Natale, contro carabinieri e polizia anche petardi e razzi
Chiusura forzata per quindici giorni a un bar del centro di Silanus. Il provvedimento, firmato dal Questore di Nuoro, è stato notificato oggi dalla polizia e dai carabinieri per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Alla base della decisione, i gravi episodi avvenuti la sera di Natale in piazza dei Mille.
In quell’occasione, un equipaggio del commissariato di pubblica sicurezza di Macomer e una pattuglia dei carabinieri, intervenuti per contestare a un cittadino alcune violazioni legate all’accensione e all’esplosione di petardi, si sono trovati improvvisamente accerchiati da numerose persone.
Il gruppo, composto anche da persone con il volto travisato e provenienti dal locale poi destinatario del provvedimento, ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti delle forze dell’ordine.
Non solo: è partito anche un fitto lancio di petardi e razzi, uno dei quali ha colpito e danneggiato un’autovettura della polizia.
La sospensione della licenza arriva inoltre dopo gli accertamenti e i controlli effettuati lo scorso fine settimana dalle forze dell’ordine.
Durante le verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati materiale esplodente e sostanze stupefacenti, con diverse denunce scattate a carico dei detentori.
(Unioneonline/Fr.Me.)