Chiusura forzata per quindici giorni a un bar del centro di Silanus. Il provvedimento, firmato dal Questore di Nuoro, è stato notificato oggi dalla polizia e dai carabinieri per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Alla base della decisione, i gravi episodi avvenuti la sera di Natale in piazza dei Mille.

In quell’occasione, un equipaggio del commissariato di pubblica sicurezza di Macomer e una pattuglia dei carabinieri, intervenuti per contestare a un cittadino alcune violazioni legate all’accensione e all’esplosione di petardi, si sono trovati improvvisamente accerchiati da numerose persone.

Il gruppo, composto anche da persone con il volto travisato e provenienti dal locale poi destinatario del provvedimento, ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti delle forze dell’ordine.

Non solo: è partito anche un fitto lancio di petardi e razzi, uno dei quali ha colpito e danneggiato un’autovettura della polizia.

La sospensione della licenza arriva inoltre dopo gli accertamenti e i controlli effettuati lo scorso fine settimana dalle forze dell’ordine.

Durante le verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati materiale esplodente e sostanze stupefacenti, con diverse denunce scattate a carico dei detentori.

