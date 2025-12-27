Principio d’incendio su un catamarano.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia sono intervenuti d'urgenza in un’area di rimessaggio navale situato nel viale Isola Bianca. La squadra operativa ha individuato il focolaio sulla poppa dell'imbarcazione, posizionata a secco su appositi invasi per lavori di manutenzione.

Le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse all’intera struttura in vetroresina e alle altre imbarcazioni vicine.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al monitoraggio termico dei locali interni per escludere la presenza di altri focolai nascosti.

Nessun ferito o intossicato, le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto anche la Guardia Costiera di Olbia.

